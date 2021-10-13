В Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на Telegram-канал, признанный "экстремистским"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Беларуси подписчиков Telegram-каналов, объявленных “экстремистскими”, будут судить за экстремизм. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления по борьбе с организованной преступностью, публикующий новости о деятельности белорусских силовиков, пишет УНН.
Детали
Соответствующее постановление правительство приняло 12 октября. Оно позволяет признавать экстремистскими формированиями “незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях”.
Максимальное наказание по соответствующей статье составляет семь лет лишения свободы.
Дополнение
В Беларуси “экстремистскими” признаны более 100 Telegram-каналов, подавляющее большинство из них имеют политическую тематику. Их авторы критикуют деятельность Александра Лукашенко.
Nexta Live, крупнейший из признанных “экстремистскими” Telegram-каналов, насчитывает 989 тысяч подписчиков.