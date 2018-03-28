У Білорусі скасували концерт співака, який гастролював у "ЛНР" та "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Гродненському драматичному театрі відмінили концерт співака Олексія Нежавца, який відвідує з гастролями окуповані території Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє сайт “Білоруський партизан”, передає УНН.
Завдяки позиції редактора білоруського сайту informnapalm.org Дениса Івашина було надруковано розслідування про цього барда і концерт був скасований.
“Ця інформація була розіслана в усі органи державного управління..., в Гродненський облвиконком і міськвиконком, безпосередньо зв’язок підтримувалася і з Гродненським драмтеатром. Зрозуміло, що безпосередньо в розслідуванні була подана інформація, щоб люди проявляли свою громадянську позицію і зверталися в усі вище перераховані органи. І я вважаю, що саме ось ця тверда громадянська позиція привела до скасування концерту”, — сказав Івашин.
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Він зазначив, що збирається надалі стежити за виступами Нежавца у містах Білорусі.
"До мене вже надійшла інформація, що в квітні запланований його концерт в Полоцькому районі. Ми будемо за цією інформацією стежити. І зрозуміло, що я закликаю місцевих активістів з Полоцька також проявити свою громадянську позицію і вжити заходів, щоб концертну діяльність цього барда зупинити", - зауважив Івашин.
Він також додав, що його діяльність як журналіста буде і далі поширюватися на те, щоб призупинити в Білорусі діяльність подібних трубадурів “русского мира”.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко ініціює законопроект з врегулювання концертно-гастрольної діяльності українських артистів на території РФ.