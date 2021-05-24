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У Білорусі новим законом заборонили висвітлення несанкціонованих протестів у прямому ефірі

Київ • УНН

 • 16411 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко затвердив зміни в закон про масові заходи, які посилюють вимоги до їхньої організації та проведення. Про це повідомило в понеділок агентство БелТА, пише УНН.

У Білорусі новим законом заборонили висвітлення несанкціонованих протестів у прямому ефірі

Що передбачає закон?

Повідомляється, що закон виключає повідомний порядок організації масових заходів, а також передбачає, що всі вони повинні будуть проводитися виключно з дозволу місцевої влади. Також вводиться заборона на висвітлення в режимі реального часу масових заходів, що проводяться з порушенням встановленого порядку, з метою їх популяризації або пропаганди. Ця заборона буде поширюватися в тому числі на ЗМІ. Крім того, журналістам при виконанні професійних обов’язків забороняється виступати в якості організаторів або учасників масових заходів.

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За даними БелТА, місцеві органи влади та органи внутрішніх справ наділяються правом припиняти роботу інфраструктури (торгових об’єктів, об’єктів громадського харчування, транспорту, ярмарків, організацій усіх форм власності) в місцях проведення масових заходів і за маршрутами прямування їх учасників. Закріплюється відповідальність політичних партій та громадських об’єднань за публічні заклики своїх керівників і членів керівних органів до організації і проведення масового заходу до отримання дозволу на його проведення.

Основні положення закону вступають в силу через місяць після його офіційного опублікування, вказали в агентстві.

Заборонена для друку інформація

Лукашенко також підписав прийняті раніше парламентом зміни в законі про ЗМІ, що розширюють перелік інформації, забороненої для поширення у пресі та в інтернеті.

Зокрема, в новому варіанті закону вводиться заборона на розміщення результатів опитувань громадської думки, що відносяться до суспільно-політичної ситуації, проведених без отримання необхідної акредитації. Також не допускається розміщення гіперпосилань на повідомлення і матеріали, що містять інформацію, поширення якої заборонено.

Генеральному прокурору, прокурорам областей, міста Мінська надається право обмежувати доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань, через які поширюються відомості, спрямовані на пропаганду екстремістської діяльності або містять заклики до такої діяльності, а також інша інформація, поширення якої може завдати шкоди національним інтересам. Поправки в білоруський закон про ЗМІ встановлюють, що поряд з рішенням суду випуск ЗМІ може бути припинений рішенням Мінінформу. Воно може бути прийнято, зокрема, в разі винесення двох і більше письмових попереджень юридичній особі, на яку покладено функції редакції ЗМІ, або засновнику ЗМІ, або власнику мережевого видання.

Доступ до інтернет-ресурсів відтепер може бути обмежений, а випуск ЗМІ може бути припинений у разі, якщо міжвідомча комісія з безпеки в інформаційній сфері прийме рішення про наявність інформаційних повідомлень, поширення яких може завдати шкоди національним інтересам.

Новий варіант закону про ЗМІ передбачає заходи, спрямовані на мінімізацію іноземного впливу на інформаційний ринок. Так, незалежно від часу створення ЗМІ, їхніми засновниками не можуть виступати іноземні юридичні особи, іноземні громадяни та особи без громадянства, а також юридичні особи з іноземною участю.

Вводиться можливість позбавлення акредитації журналіста ЗМІ, якщо їм або юридичною особою, на яку покладено функції редакції ЗМІ, порушений встановлений порядок акредитації, поширені відомості, що не відповідають дійсності і порочать ділову репутацію організації, яка акредитувала журналіста, скоєно умисне протиправне діяння в процесі професійної діяльності. Закріплюється можливість обмеження доступу до копії інтернет-ресурсу, доступ до якого раніше був обмежений.

Обмеження роботи мереж у випадку загрози нацбезпеці Білорусі

Крім того, Лукашенко затвердив зміни в закон про електрозв’язок, що обмежують роботу мереж в разі загрози нацбезпеки.

Як уточнює БелТА, документом передбачається, що з метою попередження ситуацій, що створюють загрозу національній безпеці, держава може скоротити час і обсяги використання мереж електрозв’язку і засобів електрозв’язку, що входять в них, а також змінити режим їхньої роботи. Крім того, робота мереж електрозв’язку може бути тимчасово припинена.

Згідно з документом, встановлюється, що “повноваження з управління мережею електрозв’язку загального користування надаються оперативно-аналітичному центру при президенті Республіки Білорусь”. Невиконання операторами електрозв’язку вимог про призупинення або обмеження функціонування мереж електрозв’язку і засобів, що входять в них, буде грубим порушенням законодавства про ліцензування діяльності в галузі зв’язку, підкреслюється в документі.

Схвалення поправок

Поправки в законодавство Білорусі з питань діяльності ЗМІ були схвалені Радою республіки (верхньою палатою) Національних зборів країни 21 квітня. Раніше цей законопроект був прийнятий Палатою представників (нижньою палатою) білоруського парламенту. Основні положення закону вступають в силу через місяць після його підписання президентом і офіційної публікації.

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