У Білорусі масово евакуювали вузи і школи через повідомлення про мінування

Цитата

“Сьогодні в міліцію звернулися керівники навчальних закладів та Національної бібліотеки, які повідомили про надійшли на пошту повідомленнях про закладені вибухові пристрої”, — йдеться в повідомленні.

Про численних евакуації повідомили читачі видання Zerkalo.io, інформація також з’явилася в соціальних мережах. Ось де евакуювали людей:



Вузи: БГУ, бгати, БДЕУ, БДМУ, БДПУ, БГАС, БГАА, МЛУ, Академія управління, БрГТУ (Брест), ГГАУ (Гродно), ВГАВМ (Вітебськ), ВДУ (Вітебськ), ПГУ (Полоцьк).



Інші навчальні заклади: ліцей БГУ, юридичний коледж БГУ, гімназії № 11, 16, 29, 38 і 42, школи № 186, 196 і 197.



Установах: Falcon Club Arena, готель Marriott, Будинок преси, Будинок футболу, завод “Інтеграл”, відділ примусового виконання (Крічев).



Доповнення

На місцях працюють співробітники міліції, вживаються необхідні заходи безпеки.