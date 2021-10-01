В Беларуси массово эвакуировали вузы и школы из-за сообщения о минировании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Беларуси эвакуировали вузы и школы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает милиция Минска в Telegram, передает УНН.
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“Сегодня в милицию обратились руководители учебных заведений и Национальной библиотеки, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах”, — говорится в сообщении.
Об многочисленных эвакуациях сообщили читатели издания Zerkalo.io, информация также появилась в соцсетях. Вот где эвакуировали людей:
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- Вузы: БГУ, БГАТУ, БГЭУ, БГМУ, БГПУ, БГАС, БГАА, МГЛУ, Академия управления, БрГТУ (Брест), ГГАУ (Гродно), ВГАВМ (Витебск), ВГУ (Витебск), ПГУ (Полоцк).
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- Другие учебные заведения: лицей БГУ, юридический колледж БГУ, гимназии № 11, 16, 29, 38 и 42, школы № 186, 196 и 197.
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- Учреждениях: Falcon Club Arena, отель Marriott, Дом прессы, Дом футбола, завод “Интеграл”, отдел принудительного исполнения (Кричев).
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Дополнение
На местах работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности.