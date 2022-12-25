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У білорусі горів резервуар з нафтопродуктами

У білорусі горів резервуар з нафтопродуктами

Київ • УНН

 • 498091 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Вітебській області сталася пожежа на території нафтопереробного підприємства «Нафтан», повідомляє УНН з посиланням на МНС Білорусі.

Деталі

Як заявили у прес-службі МНС, повідомлення про спалах надійшло 25 грудня о 10:12.

Зайнявся один із резервуарів РВС-2000 з некондицією нафтопродуктів. Протягом години пожежу було локалізовано, вогонь не перекинувся на інші об'єкти.

Раніше

У Мурманську ввечері 24 грудня спалахнуло складське приміщення. За офіційною інформацією, на складі нібито зберігалися лакофарбові покриття. Проте росЗМІ вказують, що горіла база постачання спецодягу та засобів індивідуального захисту.

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