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У Білорусі через нові турнікети у школах діти стоять у довгих чергах

У Білорусі через нові турнікети у школах діти стоять у довгих чергах

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Білорусі влада встановила у школах нові турнікети, що викликало масовий колапс на входах, діти стоять у довгих чергах. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм-канал "Білорусь головного мозку".

Деталі

У соціальних мережах з'явилися відео, де біля входу в школи утворилися довгі черги з учнів, які бажають потрапити всередину будівлі. Відзначається, що масовий колапс викликали нові турнікети.

Як повідомляє видання "Мінськ новини", нові турнікети встановлені в рамках програми від департаменту охорони МВС. Відзначається, що з 1 вересня в мінських школах з'явилися відеокамери і турнікети. Відтепер учень відзначається карткою, сканує відбиток пальця або проходить ідентифікацію по обличчю.

Також видання пише, що співробітники МВС будуть заступати на пост за годину до початку занять, а закінчувати чергування - через 60 хвилин після закінчення уроків. В інший час охороною займуться сторожі.

Додамо

Як повідомили УНН в Міністерстві освіти України, в українських школах з відповідальністю ставляться до безпеки учнів під час навчального процесу з виконанням всіх комплексних заходів. У навчальних закладах протягом останніх років за ініціативою керівників шкіл встановлено муніципальну охорону і електронно-пропускну системи доступу.

При цьому, директори шкіл відзначали, що основною проблемою правил безпеки залишається відсутність муніципальної охорони для дітей, що підсилює рівень небезпеки.

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