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У Білому домі анонсували швидке рішення про нові санкції щодо РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Рішення про нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії буде прийнято в недалекому майбутньому. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми розглядаємо додаткові санкції проти Росії і рішення ухвалять у недалекому майбутньому", - повідомила Сандерс.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Хантсман направив до Міністерства закордонних справ Росії лист, в якому йдеться про підготовку нових санкцій проти РФ - за підтримку сирійського президента Башара Асада. 

У першій частині листа йдеться про мотивацію силової операції, здійсненої щодо Сирії американцями і їх союзниками. У другій - що Вашингтон має намір ввести щодо неї нові санкції. Цього разу - "за підтримку сирійського режиму".

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