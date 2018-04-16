У Білому домі анонсували швидке рішення про нові санкції щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Рішення про нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії буде прийнято в недалекому майбутньому. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Ми розглядаємо додаткові санкції проти Росії і рішення ухвалять у недалекому майбутньому", - повідомила Сандерс.
Нагадаємо, посол США в Росії Джон Хантсман направив до Міністерства закордонних справ Росії лист, в якому йдеться про підготовку нових санкцій проти РФ - за підтримку сирійського президента Башара Асада.
У першій частині листа йдеться про мотивацію силової операції, здійсненої щодо Сирії американцями і їх союзниками. У другій - що Вашингтон має намір ввести щодо неї нові санкції. Цього разу - "за підтримку сирійського режиму".