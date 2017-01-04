У Берліні розпочався суд у справі підозрюваного у тероризмі сирійця

За даними прокуратури, підсудний збирав інформацію про об'єкти, які могли слугувати цілями для терористичних атак. Зокрема, він відправляв представникам ІД інформацію про площу Александерплатц, Бранденбурзькі ворота та території біля будівлі Рейхстагу.

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За даними слідчих, з 2013 року підсудний воював у лавах ІД в Сирії, а в серпні 2015 року прибув до Німеччини, де подав прохання про отримання притулку. У березні 2016 року його затримали правоохоронці в Берліні. Очікується, що слухання в справі триватимуть до квітня цього року.

Як повідомляв УНН, суд визнав ізраїльського військового винним у вбивстві пораненого палестинця.