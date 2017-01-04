В Берлине начался суд по делу подозреваемого в терроризме сирийца
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Высшем суде Берлина в среду, 4 января, при усиленных мерах безопасности начался процесс по делу 20-летнего сирийца, которого обвиняют в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) и в подготовке терактов в немецкой столице, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным прокуратуры, подсудимый собирал информацию об объектах, которые могли служить целями для террористических атак. В частности, он отправлял представителям ИГ информацию о площади Александерплатц, Бранденбургские ворота и территории у здания Рейхстага.
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По данным следователей, с 2013 года подсудимый воевал в рядах ИГ в Сирии, а в августе 2015 года прибыл в Германию, где подал прошение о получении убежища. В марте 2016 года его задержали правоохранители в Берлине. Ожидается, что слушания по делу продлятся до апреля этого года.
Как сообщал УНН, суд признал израильского военного виновным в убийстве раненого палестинца.