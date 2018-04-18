У Берліні посеред білого дня скоєно антисемітський напад
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Берліні троє невідомих напали на двох людей в кіпах. Про це повідомляє видання DW, посилаючись на місцеву поліцію, передає УНН.
Як повідомила берлінська поліція в середу, 18 квітня, 21-річний громадянин Ізраїлю в супроводі 24-річного громадянина ФРН зазнали нападу в берлінському районі Пренцлауер-Берг.
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В інтерв'ю ізраїльському телебаченню один з постраждалих розповів, що вони "просто йшли по вулиці і ні з ким не спілкувалися". Але їм зустрілися незнайомі чоловіки, які стали викрикувати антисемітські образи, в тому числі "Jahudi" ("єврей" по-арабськи - ред.). Після цього один з них почав бити ізраїльтянина ременем. Момент побиття був зафіксований на відео, зняте самим ізраїльтянином. Потім трійця втекла.
За словами представника поліції Міхаеля Гассе (Michale Gassen), правоохоронці мають у своєму розпорядженні відеоматеріал, розслідування розпочато.
Die Polizei Berlin bestätigte den Vorfall gegenüber dem JFDA und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen: https://t.co/VsoGPmM7ke— Jüdisches Forum (@JFDA_eV) 17 апреля 2018 г.