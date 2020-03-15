У Берліні поліція закрила питні заклади

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Берліні поліція ввечері в суботу, 14 березня, закривала питні заклади через термінову вказівку влади в рамках боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. Раніше передбачалося зробити це лише з 17 березня. У столичних районах Нойкельн і Веддинг поліцейські обходили бар за баром з вимогою припинити роботу, передає УНН із посиланням на DW.