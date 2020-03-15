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У Берліні поліція закрила питні заклади

У Берліні поліція закрила питні заклади

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Берліні поліція ввечері в суботу, 14 березня, закривала питні заклади через термінову вказівку влади в рамках боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. Раніше передбачалося зробити це лише з 17 березня. У столичних районах Нойкельн і Веддинг поліцейські обходили бар за баром з вимогою припинити роботу, передає УНН із посиланням на DW.

Як повідомляється в поліцейському мікроблозі Twitter, люди ставляться з розумінням до “виконання приписів”. В іншому твіті відзначається, що “розпорядження щодо стримування коронавіруса у Берліні зовсім свіжі і для їх поширення потрібен час”, а “якщо подекуди ще відкриті пивні і бари і т.д. — це не привід робити екстрений виклик” поліції.

Питні заклади в німецькій столиці залишаться закритими як мінімум до 19 квітня, проте ресторанам дозволено продовжити роботу. Також будуть закриті кінотеатри, фітнес-центри, спортивні комплекси, середні школи і дитячі сади. Заборонені всі публічні заходи з кількістю учасників понад 50 осіб.

Як заявили в управлінні Сенату з охорони здоров’я, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією в Берліні досягла 263 випадків, причому 42 з них припадають на один клуб.

Видання зазначає, що німецький бундесвер надасть необхідну допомогу в боротьбі з коронавірусом. Це пообіцяла міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер.

“На всіх рівнях ми ведемо планування таким чином, що змогли б закрити всі критичні області”, — заявила вона в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag, вказавши, що передбачається задіяти і резервістів. За словами міністра, в самому бундесвері налічується 18 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, міністр економіки ФРН допустив націоналізацію компаній через COVID-19.

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