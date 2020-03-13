Пандемія коронавірусу: міністр економіки ФРН допустив націоналізацію компаній через COVID-19

КИЇВ. 13 березня. УНН. Влада Німеччини не виключає тимчасової націоналізації важливих для держави підприємств, якщо ті будуть зазнавати труднощів у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Про це в інтерв’ю Der Spiegel заявив міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмайер, пише УНН.