Пандемія коронавірусу: міністр економіки ФРН допустив націоналізацію компаній через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Влада Німеччини не виключає тимчасової націоналізації важливих для держави підприємств, якщо ті будуть зазнавати труднощів у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Про це в інтерв’ю Der Spiegel заявив міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмайер, пише УНН.
“Ми не допустимо банкрутства економічно міцних компаній”, — сказав міністр, пояснивши, що націоналізація може стати одним з варіантів підтримки в умовах розриву через коронавірус глобальних ланцюжків постачань і обвалу попиту.
Альтмайер також зазначив, що не очікує численних випадків націоналізації.
“Ми дуже уважно розглянемо наслідки банкрутства і зробимо все необхідне”, — цитує слова Альтмайер телеканал N-TV.
Газета Der Tagesspiegel відзначає, що можливими методами підтримки важливих для держави підприємств можуть стати відстрочки при сплаті податків і надання фінансової допомоги.
За даними Інституту Роберта Коха, до 12 березня в Німеччині було зареєстровано 2369 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19, за добу це число збільшилося на 802. Найбільше їх виявлено в федеральних землях Північний Рейн — Вестфалія (688 випадків), Баварія (500) і Баден-Вюртемберг (454 випадки). З моменту початку епідемії в країні від COVID-19 померли п’ятеро людей.
Брифінг Інституту Роберта Коха:
Додамо, експерти стверджують, що новим коронавірусів можуть заразитися до 70% населення, оскільки проти нього поки немає щеплень. Про це заявила в середу в Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель.