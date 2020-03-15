В Берлине полиция закрыла питейные заведения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Берлине полиция вечером в субботу, 14 марта, закрывала питейные заведения из-за срочного предписания властей в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ранее предполагалось делать это только начиная с 17 марта. В столичных районах Нойкёльн и Веддинг полицейские обходили бар за баром с требованием прекратить работу, передает УНН со ссылкой на DW.
Как сообщается в полицейском микроблоге Twitter, люди относятся с пониманием к “выполнение предписаний”. В другом твите отмечается, что “распоряжение по сдерживанию коронавируса в Берлине совсем свежие и для их распространения нужно время”, а “если где еще открыты пивные и бары и т.д. — это не повод делать экстренный вызов в полицию.
Питейные заведения в немецкой столице останутся закрытыми как минимум до 19 апреля, однако ресторанам разрешено продолжить работу. Также будут закрыты кинотеатры, фитнес-центры, спортивные комплексы, средние школы и детские сады. Запрещены все публичные мероприятия с количеством участников более 50 человек.
Как заявили в управлении Сената по охране здоровья, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Берлине достигло 263 случаев, причем 42 из них приходятся на один клуб.
Издание отмечает, что немецкий бундесвер окажет необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. Это пообещала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
“На всех уровнях мы ведем планирование таким образом, что смогли бы закрыть все критические области”, — заявила она в интервью изданию Welt am Sonntag, указав, что предполагается задействовать и резервистов. По словам министра, в самом бундесвере насчитывается 18 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Напомним, министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из COVID-19.