В Берлине полиция закрыла питейные заведения

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Берлине полиция вечером в субботу, 14 марта, закрывала питейные заведения из-за срочного предписания властей в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ранее предполагалось делать это только начиная с 17 марта. В столичных районах Нойкёльн и Веддинг полицейские обходили бар за баром с требованием прекратить работу, передает УНН со ссылкой на DW.