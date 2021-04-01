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У березні суди винесли 7 вироків кримчанам за ухилення від служби в армії Росії

У березні суди винесли 7 вироків кримчанам за ухилення від служби в армії Росії

Київ • УНН

 • 17340 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Підконтрольні Кремлю суди в включеному Криму в березні винесли 7 вироків кримчанам за відмову служити в збройних силах Росії. Про це пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Цитата

“У березні 2021 року Кримську правозахисна група зафіксувала 12 нових кримінальних справ відносно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ) і 7 нових вироків, винесених по ст. 328 КК РФ ”, - йдеться в повідомленні Кримської правозахисної групи.

Відзначається, що серед них два вироки винесли у Ленінському районному суді Севастополя і по одній справі в Бахчисарайському, Нижньогірському, Центральному, Кіровському районних судах та у Джанкойському міському суді.

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Нагадаємо

Міністерство оборони Росії планує в березні провести навчання повітряно-десантних військ в анексованому Криму.

Українські Національні Новини

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