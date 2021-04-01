В марте суды вынесли 7 приговоров крымчанам за уклонение от службы в армии России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Подконтрольные Кремлю суды в включенном Крыму в марте вынесли 7 приговоров крымчанам за отказ служить в вооруженных силах России. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Цитата
“В марте 2021 Крымскую правозащитная группа зафиксировала 12 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 7 новых приговоров, вынесенных по ст. 328 УК РФ ”, - говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.
Отмечается, что среди них два приговора вынесли в Ленинском районном суде Севастополя и по одному делу в Бахчисарайском, Нижнегорском, Центральном, Кировском районных судах и в Джанкойском городском суде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму задержанному украинском военном требуют 4 года лишения свободы
Напомним
Министерство обороны России планирует в марте провести учения воздушно-десантных войск в аннексированом Крыму.