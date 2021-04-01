В марте суды вынесли 7 приговоров крымчанам за уклонение от службы в армии России

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44730 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 62927 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107849 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143575 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194978 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193144 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279155 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326844 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157843 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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В марте суды вынесли 7 приговоров крымчанам за уклонение от службы в армии России

В марте суды вынесли 7 приговоров крымчанам за уклонение от службы в армии России

Киев  •  УНН

 • 17327 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Подконтрольные Кремлю суды в включенном Крыму в марте вынесли 7 приговоров крымчанам за отказ служить в вооруженных силах России. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Цитата

“В марте 2021 Крымскую правозащитная группа зафиксировала 12 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 7 новых приговоров, вынесенных по ст. 328 УК РФ ”, - говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что среди них два приговора вынесли в Ленинском районном суде Севастополя и по одному делу в Бахчисарайском, Нижнегорском, Центральном, Кировском районных судах и в Джанкойском городском суде.

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Напомним

Министерство обороны России планирует в марте провести учения воздушно-десантных войск в аннексированом Крыму.

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