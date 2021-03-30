У Криму затриманому українському військовому вимагають 4 роки позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Під час засідання у підконтрольному Росії Джанкойському районному суді українському військовому Євгену Добринському вимагали 4 роки позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Деталі
У вівторок 30 березня відбулося засідання у справі українського військового Євгена Добринського, затриманого 30 травня 2020 року на адміністративному кордоні між анексованим Кримом і Херсонською областю. Під час засідання звинувачення вимагало для Добринського 4 роки позбавлення волі.
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“Сьогодні на судовому засіданні ми перейшли до етапу дебатів сторін, і сторона обвинувачення попросила для Євгена Добринського 4 роки позбавлення волі. Мотивували це тим, що Добринський звинувачується за двома статтями кримінального кодексу”, — розповів адвокат Іслям Веліляєв.
Він уточнив, що суд проходив під головуванням підконтрольної Москві судді Марії Єрмакової. У п’ятницю 2 квітня очікується останнє слово та оголошення вироку Добринському.
Контекст
Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила, що 30 травня на адмінкордоні між Кримом і Херсонською областю, біля Чонгара, зник український військовослужбовець.
Пізніше в ЗСУ повідомили, що зниклий — Євген Добринський. 3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував його на місяць. Захист українського військового подав апеляційну скаргу на це рішення. Перед цим про затримання Добринського повідомила російська ФСБ.
Відносно українського військового порушено кримінальну справу “про незаконний перетин кордону Росії”. Також російські силовики стверджують, що “під час огляду у нього виявили речовину, імовірно, наркотик, її відправили на експертизу”. Пізніше йому додали ще одне звинувачення — “контрабанда наркотиків”. Адвокат Веліляєв відкидає ці звинувачення і вважає, що наркотики були підкинуті.