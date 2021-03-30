В Крыму задержанному украинскому военному требуют 4 года лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Во время заседания в подконтрольном России Джанкойском районном суде украинскому военному Евгению Добринскому требовали 4 года лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
Детали
Во вторник 30 марта состоялось заседание по делу украинского военного Евгения Добринского, задержанного 30 мая 2020 на административной границе между аннексированным Крымом и Херсонской областью. Во время заседания обвинение требовало для Добринский 4 года лишения свободы.
Цитата
“Сегодня на судебном заседании мы перешли к этапу прений сторон, и сторона обвинения попросила для Евгения Добринского 4 года лишения свободы. Мотивировали это тем, что Добринский обвиняется по двум статьям уголовного кодекса ”, - рассказал адвокат Ислям Велиляев.
Он уточнил, что суд проходил под председательством подконтрольной Москве судьи Марии Ермаковой. В пятницу 2 апреля ожидается последнее слово и объявления приговора Добринский.
Контекст
Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины сообщила, что 30 мая на админкордони между Крымом и Херсонской областью, у Чонгара, исчез украинский военнослужащий.
Позже в ВСУ сообщили, что пропавший — Евгений Добринский. 3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал его на месяц . Защита украинского военного подал апелляционную жалобу на это решение. Перед этим о задержании Добринский сообщила российская ФСБ.
Относительно украинского военного возбуждено уголовное дело “о незаконном пересечении границы России”. Также российские силовики утверждают, что “при осмотре у него обнаружили вещество, вероятно, наркотик, ее отправили на экспертизу”. Позже ему добавили еще одно обвинение — “контрабанда наркотиков”. Адвокат Велиляев отвергает эти обвинения и считает, что наркотики были подброшены.