У Бердянську відкрили пункт базування Морської охорони: орієнтувались на стандарти США

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Захід відбувся із дотриманням морських прикордонних ритуалів та традиції: перерізавши урочисту стрічку разом з представником Посольства США в Україні, начальник Регіонального управління Морської охорони контр-адмірал Олег Костур вручив командиру загону символічний ключ, а командир підрозділу підняв прапор Морської охорони. Корабельним дзвоном відбили ринду (три потрійні удари), що сповістило про початок відліку часу оновленого підрозділу.

“Системне нарощування Росією своєї присутності в Азовському морі, провокації корабельно-катерного складу країни-агресорки як щодо цивільних суден, так і щодо корабельно-катерного складу Морської охорони та ВМС ЗСУ залишаються характерними ознаками гібридної війни в цьому регіоні”, — підкреслили в управлінні Морської охорони.

Зазначається, що саме тому Морська охорона за підтримки та стратегічного партнерства США забезпечує облаштування підрозділів нового типу із добре підготовленим, екіпірованим та здатним швидко зреагувати персоналом, сучасною технікою і відповідним забезпеченням.

"Майже три роки тому ми разом розпочали наш шлях для досягнення вашого бачення модернізації Морськоі Охорони. Ця співпраця включала оновлення ваших приміщень та надання обладнання. Програма з питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) витратила у якості технічноі допомоги майже 6 млн доларів для досягнення цієї мети. І цю роботу ще не завершено, оскільки розпочався новий етап проектування Центру технічної підтримки в м. Одеса вартістю 12 млн доларів. Також, наступного наступного року ми розпочнемо передачу човнів вартістю майже 12 млн доларів. Ця передача окрім човнів також передбачає надання — транспортних засобів, спорядження для дайвінгу та правоохоронноі діяльності",- зазначив у своїй промові Радник Посольства США в Україні Кевін Кільєр.

При будівництві пункту базування орієнтувались на стандарти США

Так, за даними ДПСУ, будівництво відбувалося в рамках реалізації міжнародного проекту розбудови потенціалу морської прикордонної безпеки Програми з питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Бюро з питань міжнародної безпеки і нерозповсюдження Державного департаменту США.

Сучасний дивізіон Морської охорони Маріупольського загону створено в 2021 році, але підрозділи Морської охорони базувались тут з дев’яностих років.

В 2014 році, під час окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, частина корабельно-катерного складу Керченського загону Морської охорони зайшла в Бердянськ.

Прикордонники зазначають, що практична реалізація всього проекту включала будівництво та облаштування в Бердянську і в Маріуполі місць розташування та несення служби підрозділів Морської охорони за кращими стандартами аналогічних об’єктів Берегових охорон.



Загальна кошторисна вартість проекту склала 4 млн. доларів США.

На питання про те, чи була база збудована за стандартами НАТО, в управлінні зазначили, що ДПСУ є правоохоронним органом, орієнтованим більше не на стандарти НАТО, а на стандарти Берегових охорон провідних країн світу. Тому, у випадку пункту базування у Бердянську більше орієнтувались на стандарти берегових охорон США та провідних країн Європи

Що було раніше

У липні у ДПСУ повідомили, що в Одесі побудують комплекс базування і обслуговування корабельно-катерного складу, водолазної та штурмової підготовки для морської охорони Держприкордонслужби.