У Бердянську п’яний депутат збив людину

Деталі

11 вересня приблизно о 18:17 до Бердянського районного відділу поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля "BMW Х5», 1977 року народження, в стані алкогольного сп’яніння рухався проїзною частиною Мелітопольського шосе та в районі АЗС "ОККО" не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд на розділову смугу, де скоїв наїзд на опору зовнішнього електроосвітлення. Після цього водій продовжив рух та скоїв наїзд на чоловіка, віком приблизно 50 років, який знаходився на розділовій смузі.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Наразі водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю. Встановлено також, що затриманий є депутатом Бердянської міської ради.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водієві повідомлено про підозру.

Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.