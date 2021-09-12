В Бердянске пьяный депутат сбил человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Бердянске депутат городского совета находясь за руль в нетрезвом состоянии сбил человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГУНП Запорожской области.
Детали
11 сентября примерно в 18:17 в Бердянский райотдел полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.
Полицейские установили, что водитель автомобиля "BMW Х5", 1977 года, в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части Мелитопольского шоссе и в районе АЗС "ОККО" не справившись с управлением, совершил выезд на разделительную полосу, где совершил наезд на опору наружного электроосвещения. После этого водитель продолжил движение и совершил наезд на мужчину в возрасте примерно 50 лет, который находился на разделительной полосе.
Пострадавший с телесными повреждениями доставили в больницу.
Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя. Установлено также, что задержанный является депутатом Бердянского городского совета.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Водителю сообщено о подозрении.
Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.