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В Бердянске пьяный депутат сбил человека

В Бердянске пьяный депутат сбил человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Бердянске депутат городского совета находясь за руль в нетрезвом состоянии сбил человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГУНП Запорожской области.

Детали

11 сентября примерно в 18:17 в Бердянский райотдел полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.
Полицейские установили, что водитель автомобиля "BMW Х5", 1977 года, в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части Мелитопольского шоссе и в районе АЗС "ОККО" не справившись с управлением, совершил выезд на разделительную полосу, где совершил наезд на опору наружного электроосвещения. После этого водитель продолжил движение и совершил наезд на мужчину в возрасте примерно 50 лет, который находился на разделительной полосе.

Пострадавший с телесными повреждениями доставили в больницу.

Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя. Установлено также, что задержанный является депутатом Бердянского городского совета.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Водителю сообщено о подозрении.

Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Украинские Национальные Новости

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