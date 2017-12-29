У Аргентині перевернувся автобус: 5 осіб загинули, ще 23 - постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В аргентинській провінції Сантьяго-дель-Естеро потрапив в ДТП болівійський автобус. П’ять людей загинули, 23 постраждали. Про це повідомляє ATB, передає УНН.
Повідомляється, що на місці трагедії загинули п’ятеро людей: четверо дорослих і дитина. Окрім того, ще 23 пасажири отримали травми.
За попередніми даними розслідування, аварія сталася вночі, коли всі пасажири спали.
За словами одного із водіїв автобуса, він намагався уникнути наїзду на зграю собак, в результаті чого не впорався з керуванням, і машина перекинулася.
Як повідомляв УНН, у Німеччині п’яний українець на фурі врізався у поліцейське авто, є жертви.