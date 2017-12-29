В Аргентине перевернулся автобус: 5 человек погибли, еще 23 - пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро попал в ДТП боливийский автобус. Пять человек погибли, 23 пострадали. Об этом сообщает ATB, передает УНН.
Сообщается, что на месте трагедии погибли пять человек: четверо взрослых и ребенок. Кроме того, еще 23 пассажира получили травмы.
По предварительным данным расследования, авария произошла ночью, когда все пассажиры спали.
По словам одного из водителей автобуса, он пытался избежать наезда на стаю собак, в результате чего не справился с управлением, и машина перевернулась.
Как сообщал УНН, в Германии пьяный украинец на фуре врезался в полицейское авто, есть жертвы.