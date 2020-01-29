У 2019 року в ОРДЛО в шахтах загинули 53 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У 2019 році на окупованій території Донецької та Луганської областей від травм на роботі померли 53 шахтарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку директора Східної правозахисної гурту Віри Ястребової в Facebook.
За її словами, в ОРЛО загинули 24 шахтарі, в ОРДО - 29. У той же час було травмовано на виробництві в шахтах в ОРЛО 135 осіб, в ОРДО - 510 осіб.
Всього за 2019 рік в ОРДО було видобуто 7,6 млн тонн вугілля, в ОРЛО - 4,9 млн.
Нагадаємо, в ОРДЛО зарплати бойовиків не витримують конкуренції із зарплатами шахтарів.