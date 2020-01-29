В 2019 году в ОРДЛО в шахтах погибли 53 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В 2019 году на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей от травм на работе умерли 53 шахтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу директора Восточной правозащитной группы Веры Ястребовой в Facebook.
По ее словам, в ОРЛО погибли 24 шахтера, в ОРДО – 29. В то же время были травмированы на производстве в шахтах в ОРЛО 135 человек, в ОРДО – 510 человек.
Всего за 2019 год в ОРДО было добыто 7,6 млн тонн угля, в ОРЛО – 4,9 млн.
Напомним, в ОРДЛО зарплаты боевиков не выдерживают конкуренции с зарплатами шахтеров.