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У 2018 році 5% ренти за надрокористування спрямують до місцевих бюджетів

У 2018 році 5% ренти за надрокористування спрямують до місцевих бюджетів

Київ • УНН

 • 13879 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. З 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів буде зараховуватися 5% рентної плати за користування надрами. Про це заявив президент України Петро Порошенко на ІІ всеукраїнському форумі об'єднаних громад, передає УНН.

“Для розвитку ОТГ потрібні додаткові стимули. Ми плануємо подальше збільшення доходної бази місцевих бюджетів. У зв’язку з цим було прийнято рішення, що з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів буде надходити 5% рентної плати за користування надрами”, — наголосив Порошенко.

Крім того, за словами президента, на наступний рік передбачена субвенція на формування інфраструктури ОТГ майже в 2 млрд грн. Загалом держпідтримка ОТГ на 2018 рік складе 18 млрд грн.

Нагадаємо, уряд після аналізу виконання бюджету на 2017 рік має ухвалити рішення про встановлення мінімальної зарплат у 4100 гривень.

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