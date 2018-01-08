У 2017 значно зросла кількість кримчан, призваних до армії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У 2017 році значно зросла кількість жителів окупованого півострова Крим, призваних до армії РФ. Про це в мережі Facebook повідомила правозахисна організація Crimean Human Rights Group, передає УНН.
"Якщо в 2016 році це було близько 3100 чоловік, то за 2017 рік у армію РФ відправили вже трохи менше 5000 призовників з Криму. Всього за період окупації в Збройні сили РФ закликали приблизно 10 тисяч кримчан", - йдеться у повідомлені.
В організації додали, що у 2017 році відкрито мінімум чотири кримінальні справи за ухилення від служби в армії. Дві справи в Сімферополі, одна в Севастополі, одна в Ялті.
"По трьох з них винесені вироки. Кримчани Трош і Бахолдін були засуджені до штрафів в розмірі 25 000 рублів кожному, при цьому наявність судимості не звільнила їх від проходження обов'язкової служби в окупаційних збройних силах", - додали в Crimean Human.
Додамо, практика призову жителів окупованих територій до лав армії, що окупує, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення покликаних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.
Нагадаємо, в період з 1 грудня 2017 по 1 січня 2018 року зафіксовано заходження 26 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму.