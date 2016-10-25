Тяжкохворий пацієнт скоїв суїцид у лікарні на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У неділю, 23 жовтня, у Мукачівській центральній районній лікарні тяжкохворий пацієнт повісився на дверях власної палати. Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан, чоловіка виявила лікар під час ранкового обходу.
Мукачівець 1949 р. н. залишив передсмертну записку, де подякував лікарям за те, що зробили усе можливе, вибачився перед рідними, однак зазначив, що жити зі своїм захворюванням більше не в силах.
Наразі за фактом смерті чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Правоохоронці очікують на результати судово-медичної експертизи.
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