Тяжелобольной пациент совершил суицид в больнице в Закарпатской области

Мукачевец 1949 г.р. оставил предсмертную записку, где поблагодарил врачей за то, что сделали все возможное, извинился перед родными, однако отметил, что жить со своим заболеванием больше не в силах.

По факту смерти мужчины полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Правоохранители ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, как сообщал УНН, судья одного из судов Харькова выпрыгнул из окна многоэтажки.