Тяжелобольной пациент совершил суицид в больнице в Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 25 октября. УНН. В воскресенье, 23 октября, в Мукачевской центральной районной больнице тяжелобольной пациент повесился на дверях своей палаты. Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Анна Дан, мужчину обнаружила врач во время утреннего обхода.
Мукачевец 1949 г.р. оставил предсмертную записку, где поблагодарил врачей за то, что сделали все возможное, извинился перед родными, однако отметил, что жить со своим заболеванием больше не в силах.
По факту смерти мужчины полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Правоохранители ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, как сообщал УНН, судья одного из судов Харькова выпрыгнул из окна многоэтажки.