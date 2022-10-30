Тягали мішки серед білого дня: українські військові зняли, як мародерять окупанти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Воїни Сили спеціальних операцій ЗСУ зафіксували, як серед білого дня російські окупанти ховали в мішки речі жителів одного із захоплених населених пунктів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram ССО ЗСУ.
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"Одне фото, що демонструє всю ницу суть російських окупантів. Воїни ССО України під час розвідки місцевості зафіксували, як так звані "визволителі" забирають майно мирних людей в одному із захоплених населених пунктів. Мародери навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим вулицями серед білого дня", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що на всіх російських окупантів, які грабують в Україні бізнеси, фермерів та заводи, чекає "спеціальна поліцейська операція".