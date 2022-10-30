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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Тягали мішки серед білого дня: українські військові зняли, як мародерять окупанти

Тягали мішки серед білого дня: українські військові зняли, як мародерять окупанти

Київ • УНН

 • 238605 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Воїни Сили спеціальних операцій ЗСУ зафіксували, як серед білого дня російські окупанти ховали в мішки речі жителів одного із захоплених населених пунктів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram ССО ЗСУ.

Цитата

"Одне фото, що демонструє всю ницу суть російських окупантів. Воїни ССО України під час розвідки місцевості зафіксували, як так звані "визволителі" забирають майно мирних людей в одному із захоплених населених пунктів. Мародери навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим вулицями серед білого дня", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що на всіх російських окупантів, які грабують в Україні бізнеси, фермерів та заводи, чекає "спеціальна поліцейська операція".

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