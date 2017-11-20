Туск запідозрив "план Кремля" у політиці Варшави
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Глава Європейської Ради і колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував політику правлячої в Польщі партії “Право і справедливість” та порівняв її з “планом Кремля”. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Увага! Гостра суперечка з Україною, ізоляція в Євросоюзі, відхід від верховенства права та незалежності суду, тиск на недержавний сектор і вільні ЗМІ — стратегія ПіС або план Кремля? Виглядає схоже”, — написав він.
Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie.— Donald Tusk (@donaldtusk) 19 листопада 2017 р.
Нагадаємо, 16 листопада до Польщі не пустили українця зі “списку Ващиковського”, МЗС викликало посла.
Як повідомляв УНН, у АП повідомили, що Київ і Варшава домовилися оптимізувати і скоротити список українців, яким заборонений в’їзд до Польщі.