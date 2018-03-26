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Туск: 14 країн ЄС висилають російських дипломатів

Туск: 14 країн ЄС висилають російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Так, 14 країн-членів ЄС прийняли рішення вислати російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. Про це сказав у понеділок Глава Європейської ради Дональд Туск, виступаючи з заявою щодо узгодженої реакції ЄС на атаку у Солсбері, передає кореспондент УНН.

“Європейська рада погодилася з оцінкою уряду Об’єднаного королівства, що цілком імовірно, що це (атака в Солсбері — ред.) відповідальність Російської Федерації, і не існує можливих альтернативних пояснень. Ми вирішили викликати посла ЄС у Росії для консультацій. Відповідно до прямого остаточного рішення Європейської ради минулого тижня щодо реагування на дії Росії в умовах спільної напруженості, вже сьогодні 14 держав-членів вирішили вислати російських дипломатів”, — заявив Туск.

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Водночас він висловив співчуття сімям та родичам жертв пожежі в Кемерово, яка забрала життя щонайменше 64 людей.

Як повідомляли раніше ЗМІ, посилаючись на джерела, у цьому місяці понад 10 європейських країн готуються вислати дипломатів РФ з території своїх держав. Серед них: Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія та Данія.

Також нагадаємо, Україна висилає 13 російських дипломатів.

Колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.

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