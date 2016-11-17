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Туристичний центр на зразок польського з'явиться на Рівненщині

Туристичний центр на зразок польського з'явиться на Рівненщині

Київ • УНН

 • 6319 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Центр сприяння розвитку туризму невдовзі створять на Рівненщині. Таку ідею після відвідання подібного центру в польському місті Гіжисько висловив голова Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Муляренко, передає кореспондент УНН.

Нині триває візит делегації Рівненської ОДА до Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща. Одним із основних завдань, з якими відправилася рівненська делегація до Польщі, стало вивчення досвіду поляків про розвиток туризму.

Як зауважив О.Муляренко, ще 12 років тому в невеличкому населеному пункті Гіжисько був створений спеціальний Центр туристичної промоції та інформації. Він рекламує родзинки містечка, залучає туристів і супроводжує різними об’єктами міста.

“Містечко налічує близько трьох тисяч мешканців. Однак, завдяки роботі центру, лише цього року Гіжисько відвідало 100 тисяч туристів. Такий результат вражає. Тому враховуючи, що розвиток туризму є одним із моїх пріоритетів в роботі, думаю цілком можливо створити аналогічний центр і у нас”, — прокоментував О.Муляренко.

Разом з цим голова ОДА зазначив, що наразі розглядається можливість створення такого центру, як пілотного в райцентрах Дубно чи Острозі. Якщо цей проект виправдає себе, то його створять на рівні області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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