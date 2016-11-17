Туристический центр по образцу польского появится в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Центр содействия развитию туризма вскоре создадут в Ровенской области. Такую идею после посещения подобного центра в польском городе Гижисько выразил председатель Ровенской областной государственной администрации Алексей Муляренко, передает корреспондент УНН.
Сейчас идет визит делегации Ровенской ОГА в Варминско-Мазурское воеводства Республики Польша. Одной из основных задач, с которыми отправилась ровенская делегация в Польшу, стало изучение опыта поляков о развитии туризма.
Как отметил А.Муляренко, еще 12 лет назад в небольшом населенном пункте Гижисько был создан специальный Центр туристического продвижения и информации. Он рекламирует изюменки города, привлекает туристов и сопровождает по различным объектам города.
"Городок насчитывает около трех тысяч жителей. Однако, благодаря работе центра, только в этом году Гижисько посетило 100 000 туристов. Такой результат впечатляет. Поэтому учитывая, что развитие туризма является одним из моих приоритетов в работе, думаю вполне возможно создать аналогичный центр и у нас", - прокомментировал А.Муляренко.
Вместе с этим председатель ОГА отметил, что сейчас рассматривается возможность создания такого центра, как пилотного в райцентрах Дубно или Остроге. Если этот проект оправдает себя, то он будет создан на уровне области.