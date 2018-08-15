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Турецький суд відмовився звільнити американського пастора

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Суд у Туреччині відмовився звільнити американського пастора Ендрю Брансона з-під домашнього арешту, відхиливши відповідну апеляцію сторони захисту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Hurriyet Daily News.

Турецький суд відмовився звільнити американського пастора

Туреччина обвинувачує протестантського пастора в тероризмі.

Захист Брансон подав апеляційну скаргу 14 серпня, приблизно через тиждень після того, як попередня апеляція була відхилена турецьким судом у західній провінції Ізмір.

Другий суд з тяжких кримінальних злочинів міста Ізмір відхилив апеляцію 15 серпня і направив клопотання обвинуваченого до суду вищої інстанції.

Брансон, який вже понад два десятиліття живе в Туреччині, обвинувачується в підтримці прихильників опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, які, на думку турецької влади, були натхненниками спроби перевороту в 2016 році, в результаті якої було вбито 250 людей.

Йому також було висунуто обвинувачення у підтримці забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Ситуація з Брансоном стала одним з питань, щодо якого незгідні Туреччина і США, відносини між якими зараз напружені. Вашингтон застосував економічні і політичні санкції щодо свого союзника у НАТО.

Пастору змінили запобіжний захід з арешту, який застосували до нього у жовтні 2016 року, невдовзі після спроби військового перевороту, на домашній арешт 25 липня. За рішенням суду пастор повинен носити електронний браслет і не може виїжджати за межі країни.

Наступне засідання у рамках судового процесу над ним заплановано на 12 жовтня.

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