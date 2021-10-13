Турецький Кемер охопили лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На півдні Туреччини, в районі курортного Кемеру, загорілися ліси. Про це повідомляє УНН із посиланням на NTV.
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Для гасіння вогню залучили чотири гелікоптери, 13 пожежних автомобілів, 2 бульдозери та велику кількість працівників лісового господарства.
Ліквідувати пожежу заважають важкодоступна гірська місцевість та сильний вітер.
“Зміна напрямку вітру та круті схили ускладнюють роботу”, — зазначив мер Кемера Неджаті Топалоглу.
Повідомляють, що співробітники муніципалітету доправляють рятувальникам воду та айран.
Нагадаємо
Цього року влітку, з 28 липня, Туреччина потерпала від лісових пожеж, які виникли через надвисокі температури. Швидкому поширенню вогню сприяв сильний вітер.
Кілька населених пунктів довелося евакуювати. Відомо про щонайменше вісім жертв стихії.
Україна скерувала на допомогу своїх пожежників та авіатехніку. Зазначали, що українці не постраждали внаслідок масштабних пожеж у Туреччині.