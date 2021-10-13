Турецкий Кемер охватили лесные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. На юге Турции, в районе курортного Кемера, загорелись леса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NTV.
Детали
Для тушения огня привлекли четыре вертолета, 13 пожарных автомобилей, 2 бульдозера и большое количество работников лесного хозяйства.
Ликвидировать пожар мешают труднодоступная горная местность и сильный ветер.
“Изменение направления ветра и крутые склоны затрудняют работу”, — отметил мэр Кемера Неджати Топалоглу.
Сообщается, что сотрудники муниципалитета доставляют спасателям воду и айран.
Напомним
В этом году летом Турция страдала от лесных пожаров, которые возникли из-за сверхвысоких температур. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.
Несколько населенных пунктов пришлось эвакуировать. Известно по меньшей мере о восьми жертвах стихии.
Украина направила на помощь своих пожарных и авиатехнику. Отмечали, что украинцы не пострадали в результате масштабных пожаров в Турции.