Турецький і англійський клуби зацікавлені в послугах Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Представники турецької Суперліги та Англійської Прем'єр-ліги можуть отримати одного із лідерів збірної України з футболу Андрія Ярмоленка, повідомляє УНН з посиланням на німецький Sport-1.
Повідомляється, що "Фенербахче" зробив "Борусії" Д пропозицію про оренду Ярмоленка. За даними джерела, крім стамбульців, в послугах українця зацікавлений ще й англійську "Евертон".
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Подробиці поки не розголошуються, але іноземні ЗМІ вважають, що у випадку з британцями, мова може піти про повноцінний трансфер.
Додамо, що Ярмоленко поповнив склад дортмундців влітку 2017 року, перейшовши з київського "Динамо" за 25 млн. євро. Наш футболіст провів за "джмелів" 18 поєдинків в Бундеслізі - на його рахунку 3 голи і 3 результативні передачі.