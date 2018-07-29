Туреччина звернеться в міжнародний арбітраж, якщо США не поставлять F-35

“Тепер вони почали нам ще й погрожувати. Якщо ви нам їх не поставите, то ми звернемося до Міжнародного арбітражного суду”, — наводить слова турецького лідера телеканал.

Ердоган також підкреслив, що в питанні придбання винищувачів Туреччина також “може розглянути альтернативи” F-35.

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Президент зазначив, що Анкара завжди “переслідувала добрі наміри”, а Вашингтон “ніколи на них не відповідав взаємністю”. “Ми продовжуємо терпляче жити і будемо робити це далі. Але не варто забувати, що ми не живемо в альтернативній реальності”, — додав Ердоган.

Нагадаємо, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл попередив 26 червня, що придбання Туреччиною С-400 призведе до введення Вашингтоном санкцій відносно Анкари і якісної зміни двосторонніх відносин. Крім того, як підкреслив Мітчелл, США можуть відмовитися від передачі Туреччини придбаних нею F-35.