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Туреччина звернеться в міжнародний арбітраж, якщо США не поставлять F-35

Туреччина звернеться в міжнародний арбітраж, якщо США не поставлять F-35

Київ • УНН

 • 14833 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Туреччина має намір звернутися до Міжнародного арбітражного суду, якщо США відмовляться постачати придбані Анкарою винищувачі п’ятого покоління F-35. Про це заявив у неділю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує УНН з посиланням на Haber Turk.

“Тепер вони почали нам ще й погрожувати. Якщо ви нам їх не поставите, то ми звернемося до Міжнародного арбітражного суду”, — наводить слова турецького лідера телеканал.

Ердоган також підкреслив, що в питанні придбання винищувачів Туреччина також “може розглянути альтернативи” F-35.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ердоган пригрозив США втратою союзника в особі Туреччини

Президент зазначив, що Анкара завжди “переслідувала добрі наміри”, а Вашингтон “ніколи на них не відповідав взаємністю”. “Ми продовжуємо терпляче жити і будемо робити це далі. Але не варто забувати, що ми не живемо в альтернативній реальності”, — додав Ердоган.

Нагадаємо, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл попередив 26 червня, що придбання Туреччиною С-400 призведе до введення Вашингтоном санкцій відносно Анкари і якісної зміни двосторонніх відносин. Крім того, як підкреслив Мітчелл, США можуть відмовитися від передачі Туреччини придбаних нею F-35.

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