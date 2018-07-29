Турция обратится в международный арбитраж, если США не поставят F-35
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Турция намерена обратиться в Международный арбитражный суд, если США откажутся поставлять приобретенные Анкарой истребители пятого поколения F-35. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на Haber Turk.
“Теперь они начали нам еще и угрожать. Если вы нам их не поставите, то мы обратимся в Международный арбитражный суд”, — приводит слова турецкого лидера телеканал.
Эрдоган также подчеркнул, что в вопросе приобретения истребителей Турция также “может рассмотреть альтернативы” F-35.
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Президент отметил, что Анкара всегда “преследовала благие намерения”, а Вашингтон “никогда на них не отвечал взаимностью”. “Мы продолжаем терпеливо жить и будем делать это дальше. Но не стоит забывать, что мы не живем в альтернативной реальности”, — добавил Эрдоган.
Напомним, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к введению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественного изменения двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.