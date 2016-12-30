Туреччина заявила про ліквідацію до 1,3 тис. бойовиків "Ісламської держави" у Сирії

Із загальної кількості знешкоджених терористів "Ісламської держави", за даними генштабу ЗС країни, 1171 був убитий, 117 - поранені, шість - затримані.

У той же час, як повідомляється, з числа бійців "PYD" 291 був убитий, четверо - поранені, 11 - склали зброю і здалися.

"В рамках операції від терористів очищені 225 населених пунктів Сирії і територія площею 1850 квадратних кілометрів", - сказано у повідомленні.

Антитерористична операція “Щит Євфрату” триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.