Туреччина заявила про ліквідацію до 1,3 тис. бойовиків "Ісламської держави" у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. З початку операції “Щит Євфрату” ЗС Туреччини знешкодили 1294 бойовиків угруповання "Ісламська держава" і 306 бійців сирійського крила "PKK-PYD". Про це повідомили в генштабі ЗС Туреччини, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Із загальної кількості знешкоджених терористів "Ісламської держави", за даними генштабу ЗС країни, 1171 був убитий, 117 - поранені, шість - затримані.
У той же час, як повідомляється, з числа бійців "PYD" 291 був убитий, четверо - поранені, 11 - склали зброю і здалися.
"В рамках операції від терористів очищені 225 населених пунктів Сирії і територія площею 1850 квадратних кілометрів", - сказано у повідомленні.
Антитерористична операція “Щит Євфрату” триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.