Турция заявила о ликвидации до 1,3 тыс. боевиков "Исламского государства" в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. С начала операции "Щит Евфрата" ВС Турции обезвредили 1294 боевиков группировки "Исламское государство" и 306 бойцов сирийского крыла "PKK-PYD". Об этом сообщили в генштабе ВС Турции, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Из общего количества обезвреженных террористов "Исламского государства", по данным генштаба ВС страны, 1 171 был убит, 117 - ранены, шесть - задержаны.
В то же время, как сообщается, из числа бойцов "PYD" 291 был убит, четверо - ранены, 11 - сложили оружие и сдались.
"В рамках операции от террористов очистили 225 населенных пунктов Сирии и территорию площадью 1850 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.