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Туреччина зацікавилась українським літаком Ан-178

Туреччина зацікавилась українським літаком Ан-178

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Турецька сторона зацікавилась українським літаком Ан-178, що був представлений на виставці сучасних технологій у Стамбулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС України.

На виставці Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з міністром внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейманом Сойлу.

“На виставці сучасних технологій в Стамбулі, яку ми маємо честь відвідувати, представлений наш літак Ан-178. МВС України планує закупити 13 таких літаків для ДСНС, для ліквідації пожеж, та для Національної гвардії. Сподіваюся, турецька сторона зверне увагу на наш Ан-178”, — сказав Арсен Аваков, а також запросив турецького міністра до України.

Сойлу ж зазначив, що Ан-178 дуже хороший літак, а він сам сподівається відвідати Україну.

“Крім того, наші вертольоти Мі-17 (транспортна модифікація Мі-8, — ред.) модернізуються в Україні, 6 з них ми вже отримали. Для нас це приклад дуже успішного співробітництва з вами”, — додав турецький міністр.

Нагадаємо, що Аваков зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом.

У міністерстві також зазначають, що Ан-178 — перший літак з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих.

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