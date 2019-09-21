Туреччина зацікавилась українським літаком Ан-178
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Турецька сторона зацікавилась українським літаком Ан-178, що був представлений на виставці сучасних технологій у Стамбулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС України.
На виставці Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з міністром внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейманом Сойлу.
“На виставці сучасних технологій в Стамбулі, яку ми маємо честь відвідувати, представлений наш літак Ан-178. МВС України планує закупити 13 таких літаків для ДСНС, для ліквідації пожеж, та для Національної гвардії. Сподіваюся, турецька сторона зверне увагу на наш Ан-178”, — сказав Арсен Аваков, а також запросив турецького міністра до України.
Сойлу ж зазначив, що Ан-178 дуже хороший літак, а він сам сподівається відвідати Україну.
“Крім того, наші вертольоти Мі-17 (транспортна модифікація Мі-8, — ред.) модернізуються в Україні, 6 з них ми вже отримали. Для нас це приклад дуже успішного співробітництва з вами”, — додав турецький міністр.
Нагадаємо, що Аваков зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом.
У міністерстві також зазначають, що Ан-178 — перший літак з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих.