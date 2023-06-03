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Туреччина відправить війська до Косова у межах місії НАТО на тлі заворушень на півночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Туреччина планує направити командос в Косово в неділю і понеділок у відповідь на прохання НАТО приєднатися до миротворчих сил альянсу KFOR після заворушень на півночі Косова, повідомило міністерство оборони Туреччини, передає УНН з посиланням на Reuters.

Туреччина відправить війська до Косова у межах місії НАТО на тлі заворушень на півночі

Деталі

У суботній заяві міністерство оборони Туреччини закликало до стриманості та конструктивного діалогу для вирішення кризи, яка, за його словами, може завдати шкоди регіональній безпеці та стабільності.

"Наш виділений підрозділ (батальйон коммандос) планується перекинути в... Косово 4-5 червня", - сказали в міністерстві.

Доповнення

Політична криза, що переросла в насильство на півночі Косова, посилилася після того, як мери етнічних албанців прийшли до влади в регіоні, де переважають серби, що спонукало США та їхніх союзників докорити Приштині. Більшість сербського населення бойкотувало квітневі вибори, дозволивши бути обраними етнічним албанцям.

Внаслідок насильства у понеділок постраждали 30 миротворців та 52 серби, які протестували проти мерів. Насильство спонукало НАТО оголосити, що альянс направить додаткові війська на додаток до 700, які вже прямують до балканського регіону, щоб посилити свою місію чисельністю 4000 осіб.

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