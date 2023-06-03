Турция отправит войска в Косово в рамках миссии НАТО на фоне беспорядков на севере

Детали

В субботнем заявлении министерство обороны Турции призвало к сдержанности и конструктивному диалогу для разрешения кризиса, который, по его словам, может нанести ущерб региональной безопасности и стабильности.

"Наше выделенное подразделение (батальон коммандос) планируется перебросить в... Косово 4-5 июня", - сказали в министерстве.

Дополнение

Политический кризис, переросший в насилие на севере Косово, усилился после того, как мэры этнических албанцев пришли к власти в регионе, где преобладают сербы, что побудило США и их союзников упрекнуть Приштину. Большинство сербского населения бойкотировало апрельские выборы, позволив быть избранными этническим албанцам.

В результате насилия в понедельник пострадали 30 миротворцев и 52 серба, которые протестовали против мэров. Насилие побудило НАТО объявить, что альянс направит дополнительные войска в дополнение к 700, которые уже направляются в балканский регион, чтобы усилить свою миссию численностью 4000 человек.