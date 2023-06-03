Турция отправит войска в Косово в рамках миссии НАТО на фоне беспорядков на севере
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Турция планирует направить коммандос в Косово в воскресенье и понедельник в ответ на просьбу НАТО присоединиться к миротворческим силам альянса KFOR после беспорядков на севере Косово, сообщило министерство обороны Турции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В субботнем заявлении министерство обороны Турции призвало к сдержанности и конструктивному диалогу для разрешения кризиса, который, по его словам, может нанести ущерб региональной безопасности и стабильности.
"Наше выделенное подразделение (батальон коммандос) планируется перебросить в... Косово 4-5 июня", - сказали в министерстве.
Дополнение
Политический кризис, переросший в насилие на севере Косово, усилился после того, как мэры этнических албанцев пришли к власти в регионе, где преобладают сербы, что побудило США и их союзников упрекнуть Приштину. Большинство сербского населения бойкотировало апрельские выборы, позволив быть избранными этническим албанцам.
В результате насилия в понедельник пострадали 30 миротворцев и 52 серба, которые протестовали против мэров. Насилие побудило НАТО объявить, что альянс направит дополнительные войска в дополнение к 700, которые уже направляются в балканский регион, чтобы усилить свою миссию численностью 4000 человек.