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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Турция отправит войска в Косово в рамках миссии НАТО на фоне беспорядков на севере

Киев • УНН

 • 1424507 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Турция планирует направить коммандос в Косово в воскресенье и понедельник в ответ на просьбу НАТО присоединиться к миротворческим силам альянса KFOR после беспорядков на севере Косово, сообщило министерство обороны Турции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Турция отправит войска в Косово в рамках миссии НАТО на фоне беспорядков на севере

Детали

В субботнем заявлении министерство обороны Турции призвало к сдержанности и конструктивному диалогу для разрешения кризиса, который, по его словам, может нанести ущерб региональной безопасности и стабильности.

"Наше выделенное подразделение (батальон коммандос) планируется перебросить в... Косово 4-5 июня", - сказали в министерстве.

Дополнение

Политический кризис, переросший в насилие на севере Косово, усилился после того, как мэры этнических албанцев пришли к власти в регионе, где преобладают сербы, что побудило США и их союзников упрекнуть Приштину. Большинство сербского населения бойкотировало апрельские выборы, позволив быть избранными этническим албанцам.

В результате насилия в понедельник пострадали 30 миротворцев и 52 серба, которые протестовали против мэров. Насилие побудило НАТО объявить, что альянс направит дополнительные войска в дополнение к 700, которые уже направляются в балканский регион, чтобы усилить свою миссию численностью 4000 человек.

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