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Туреччина відкинула пропозицію США відправити російські системи С-400 в Україну

Туреччина відкинула пропозицію США відправити російські системи С-400 в Україну

Київ • УНН

 • 460207 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Вашингтон якось запропонував Туреччині відправити в Україну куплені у росії системи протиракетної оборони С-400, але Анкара відмовилася від цієї пропозиції, заявив міністр закордонних справ Туреччини. Про це пише Anadolu, передає УНН.

Деталі

Оскільки купівля системи С-400 у рф виключила Туреччину із програми винищувачів F-35, США запропонували Анкарі передати контроль над системою іншій країні, включаючи Україну, сказав Мевлют Чавушоглу.

"США попросили нас відправити С-400 в Україну, і ми відмовилися", - вказав він, пояснивши, що ці пропозиції неприйнятні, оскільки вони спрямовані на порушення суверенітету Туреччини.

Відповідаючи на питання про повернення до програми F-35, Чавушоглу сказав, що Анкара не хоче повертатися до програми, а швидше хоче повернути з Вашингтона гроші, які вона заплатила за винищувачі до того, як її виключили з програми, бо літаки, так і не були поставлені.

Анкара зараз "виготовляє наші власні національні бойові літаки", пояснив він, додавши, що Туреччина також хоче покращити відносини зі США і що для цього створено необхідні механізми. Туреччина також хоче купити в США літаки F-16 та комплекти для модернізації, додав він, зазначивши, що цей запит проходить через Вашингтон не так швидко, як слід.

Що передувало

Турецькі офіційні особи неодноразово заявляли, що країна купила С-400 з метою національної безпеки, і жодна інша країна не має права втручатися у це.

У 2017 році, коли тривалі спроби купити систему ППО у США виявилися марними, Туреччина підписала контракт із росією на придбання сучасної системи С-400.

Офіційні особи США висловили незгоду з розгортанням, заявивши, що С-400 будуть несумісні з системами НАТО.

Однак Туреччина наголосила, що С-400 не будуть інтегровані в системи НАТО і не будуть загрожувати альянсу або його озброєнням.

Анкара запросила у США F-16 та комплекти для модернізації у жовтні 2021 року. Угода на 6 мільярдів доларів включала 40 літаків та комплекти для модернізації для 79 бойових літаків, які вже є на озброєнні ВПС Туреччини.

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