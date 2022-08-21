Туреччина пообіцяла не допустити обхід санкцій росією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Туреччина пообіцяла не допустити обхід західних санкцій російськими громадянами чи підприємствами. Про це стало відомо після розмови між представниками міністерств фінансів Туреччини та США, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Під час телефонної розмови заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо висловив стурбованість тим, що "російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій", запроваджених Сполученими Штатами та 30 іншими країнами.
Його турецький колега Юнус Елітас запевнив, що позиція Анкари щодо санкцій проти рф залишається незмінною. Зазначається, що Туреччина досі утримується від запровадження санкцій проти росії, країни, що залишається ключовим постачальником природного газу та сирої нафти.
Доповнення
Мінфін США назвав 18 країн, які допомагають росії та білорусі обходити санкції.
Тим часом Україна продовжує говорити з Туреччиною про те, щоб вони приєдналися до обмежень проти росії.