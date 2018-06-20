Туреччина назвала склад на гру відбору ЧС-2019 з баскетболу з Україною

MVP Єврокубку у складі "Дарюшшафакі" Скотті Вілбекін (набирав по 19,7 очка, 4,8 передачі у матчах Єврокубку) отримав турецьке громадянство і тепер зіграє за національну збірну у літніх матчах відбору. Вілбекін замінить у збірній Туреччини іншого натуралізованого захисника Боббі Діксона.

Повна заявка турків виглядає наступним чином:



захисники: Догуш Балбай ("Анадолу Ефес"), Картал Йозмізрак ("Дарюшшафака"), Скотті Вілбекін ("Дарюшшафака"), Берк Угурлу ("Каршіяка"), Бариш Ерміш ("Тофаш"), Ахмет Тунджер ("Ескішехір"), Меліх Махмутоглу ("Фенербахче"), Гексенін Кексал ("Галатасарай"), Фуркан Коркмаз ("Філадельфія");



форварди: Рідван Йонсел ("Банвіт"), Метеджан Бірсен ("Сакар'я"), Джеди Осман ("Клівленд Кавальєрс"), Еге Арар ("Галатасарай"), Метін Тюрен ("Каршіяка");



центрові: Семіх Ерден ("Бешикташ"), Сертач Шанлі ("Бешикташ"), Айберк Олмаз ("Істанбул").



Також відзначимо заокеанське підкріплення турецької збірної представниками НБА – фіналіста НБА-2018 Джеді Осман та Фуркана Коркмаза.

Нагадаємо, Україна провела перший спаринг перед літнім відбором до ЧС-2019 з баскетболу.