Туреччина назвала склад на гру відбору ЧС-2019 з баскетболу з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Чоловіча національна збірна Туреччини з баскетболу оголосила заявку на матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти України (28 червня) та Швеції (1 липня), інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
MVP Єврокубку у складі "Дарюшшафакі" Скотті Вілбекін (набирав по 19,7 очка, 4,8 передачі у матчах Єврокубку) отримав турецьке громадянство і тепер зіграє за національну збірну у літніх матчах відбору. Вілбекін замінить у збірній Туреччини іншого натуралізованого захисника Боббі Діксона.
Повна заявка турків виглядає наступним чином:
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- захисники: Догуш Балбай ("Анадолу Ефес"), Картал Йозмізрак ("Дарюшшафака"), Скотті Вілбекін ("Дарюшшафака"), Берк Угурлу ("Каршіяка"), Бариш Ерміш ("Тофаш"), Ахмет Тунджер ("Ескішехір"), Меліх Махмутоглу ("Фенербахче"), Гексенін Кексал ("Галатасарай"), Фуркан Коркмаз ("Філадельфія");
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- форварди: Рідван Йонсел ("Банвіт"), Метеджан Бірсен ("Сакар'я"), Джеди Осман ("Клівленд Кавальєрс"), Еге Арар ("Галатасарай"), Метін Тюрен ("Каршіяка");
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- центрові: Семіх Ерден ("Бешикташ"), Сертач Шанлі ("Бешикташ"), Айберк Олмаз ("Істанбул").
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Також відзначимо заокеанське підкріплення турецької збірної представниками НБА – фіналіста НБА-2018 Джеді Осман та Фуркана Коркмаза.
Нагадаємо, Україна провела перший спаринг перед літнім відбором до ЧС-2019 з баскетболу.