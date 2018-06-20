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Турция назвала состав на игру отбора ЧМ-2019 по баскетболу с Украиной

Турция назвала состав на игру отбора ЧМ-2019 по баскетболу с Украиной

Киев  •  УНН

 • 9985 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Мужская национальная сборная Турции по баскетболу объявила заявку на матчи квалификации чемпионата мира-2019 против Украины (28 июня) и Швеции (1 июля), информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

MVP Еврокубка в составе "Дарюшафаки" Скотти Вилбекин (набирал по 19,7 очка, 4,8 передачи в матчах Еврокубка) получил турецкое гражданство и теперь сыграет за национальную сборную в летних матчах отбора. Вилбекин заменит в сборной Турции другого натурализованного защитника Бобби Диксона.

Полная заявка турок выглядит следующим образом:

  • защитники: Догуш Балбаи ("Анадолу Эфес"), Центр Йозмизрак ("Дарюшшафака"), Скотти Вилбекин ("Дарюшшафака"), Берк Угурлу ("Каршияка"), Барыш Эрмиш ("Тофаш"), Ахмет Тунджер ("Эскишехир") , Мелих Махмутоглу ("Фенербахче"), Гексенин Кексал ("Галатасарай"), Фуркан Коркмаз ("Филадельфия");
  • форварды: Ридван Йонсел ("Банвит"), Метеджан Бирсен ("Сакарья"), Джеди Осман ("Кливленд Кавальерс"), Эге Арар ("Галатасарай"), Метин Тюрен ("Каршияка");
  • центровые: Семих Эрден ("Бешикташ"), Сертач Шанли ("Бешикташ"), Айберк Олмаз ("Истанбул").

Также отметим заокеанское подкрепление турецкой сборной представителями НБА - финалиста НБА-2018 Джеди Осман и Фуркан Коркмаза.

Напомним, Украина провела первый спарринг перед летним отбором к ЧМ-2019 по баскетболу.

Украинские Национальные Новости

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