Туреччина і Росія погодили план перемир'я в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.
“Слідом за домовленостями про перемир’я в східних районах Алеппо і полальшою евакуацією населення і бійців опозиції Анкара і Москва домовилися щодо питання плану, який передбачає поширення режиму перемир’я на всю територію Сирії”, — йдеться у повідомленні.
Це план буде представлений учасникам конфлікту.
Як зазначається, домовленість має охопити всі райони, де тривають бої між опозиційними угрупованнями і силами режиму Асада.
Так, у рамках домовленості Туреччини і Росії сторонам конфлікту буде запропоновано припинити бойові дії з 00:00 29 грудня.
При цьому, як зазначається, угода про перемир’я не розповсюджується на терористичні організації.
У разі успіху угоди про перемир’я, режим Асада і опозиція за підтримки Туреччини та Росії почнуть в Астані обговорення політичного врегулювання конфлікту.
Повідомляється, що Туреччина і Росія виступлять гарантами врегулювання.